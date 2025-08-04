Lise kayıtları ne zaman başlıyor, nereden ve nasıl yapılacak? 2025 - 2026 lise kayıt tarihleri

LGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte lise kayıt süreci resmen başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı lise kayıt takvimi ile birlikte kayıt işlemlerinde izlenecek adımları duyurmaya başladı. Kayıt süreciyle ilgili olarak öğrenciler ve veliler, belgelerden okul onaylarına kadar birçok detayı araştırıyor. Peki, lise kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak, hangi evraklar gerekiyor?
LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?
Lise kayıt tarihleri henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulmadı. Ancak tercih ve nakil süreçleri ardından kayıtların yapılması bekleniyor. Bu tarih de 22 Ağustos'un sonrasına tekabül ediyor.
14-24 Temmuz tercihler başladı
4 Ağustos Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjan ilanı
4-6 Ağustos 1. nakil başvuruları
8 Ağustos 1. nakil sonuç ilanı
8-12 Ağustos 2. nakil başvuruları
14 Ağustos 2. nakil sonuç ilanı
15-21 Ağustos boş kalan kontenjanlara başvuruların alınması
22 Ağustos nakil komisyonlarınca yerleştirmelerin tamamlanması
Ortaöğretim kurumlarına kayıt işlemleri otomatik olarak gerçekleştiriliyor.
Ancak velilerin aşağıdaki evrakları teslim etmesi gerekiyor:
Gerekli Belgeler:
1. LGS sınav puanını gösteren e-okul sayfası (Okul onayı zorunlu değildir.)
2. Öğrencinin nüfus cüzdanı veya noter tasdikli fotokopisi ve bu belgelerden birinin fotokopisi,
3. Ebeveynlerin nüfus cüzdanları ve fotokopileri (MEB tarafından e-okul sistemine girilmek üzere istenmektedir.)
4. Öğrencinin son 6 ay içerisinde çekilmiş 4 vesikalık fotoğrafı,
5. Ebeveynler boşanmışlarsa velâyet belgesi ve fotokopisi,
6. Kayıt için gelen kişi velâyet hakkına sahip değilse noter onaylı vekâlet belgesi ve fotokopisi.