Lise nakil işlemleri ne zaman başlıyor, başvuru tarihleri belli oldu mu? 2022-2023 MEB Lise 1. nakil başvuru tarihleri takvimi

Lise nakilleri için de gözler MEB'de! Bugün sonuçlanacak olan LGS tercihleriyle beraber lise nakil başvuru tarihleri de duyurulacak. Öğrenciler, boş kontenjanlara göre e-Okul aracılığı ile nakillere başvuruda bulunabilecek. Bu kapsamda ise "Lise nakil işlemleri ne zaman başlıyor, başvuru tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?" soruları bugün öne çıkan konu başlıkları arasında y er alıyor. İşte Lise nakil başvuru tarihleri ve tüm detaylar...
2022-2023 LİSE NAKİLLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
LGS yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 25 Temmuz 2022 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) "www.meb.gov.tr" sitesi üzerinden açıklanacak.
MEB tarafından yayınlanan 2022-2023 lise nakil takvimi şöyle;
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 25-29 Temmuz 2022
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 01 Ağustos 2022
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 1-05 Ağustos 2022
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 8 Ağustos 2022
LİSE NAKİLLERİ NASIL YAPILACAK?
Geçen yıl olduğu gibi LGS yerleştirmelerine esas nakiller, bu yıl da iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.
Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.
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