Lise nakil işlemleri ne zaman başlıyor, başvuru tarihleri belli oldu mu? 2022-2023 MEB Lise 1. nakil başvuru tarihleri takvimi

Lise nakilleri için de gözler MEB'de! Bugün sonuçlanacak olan LGS tercihleriyle beraber lise nakil başvuru tarihleri de duyurulacak. Öğrenciler, boş kontenjanlara göre e-Okul aracılığı ile nakillere başvuruda bulunabilecek. Bu kapsamda ise "Lise nakil işlemleri ne zaman başlıyor, başvuru tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?" soruları bugün öne çıkan konu başlıkları arasında y er alıyor. İşte Lise nakil başvuru tarihleri ve tüm detaylar...