Lise nakil LGS 2. Nakil sonuçları sorgula: MEB LGS 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? e-Okul lise nakil tıkla sorgula

LGS 2. TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS lise 2. nakil tercih sonuçları, 8 Ağustos 2022 Pazartesi günü açıklanacak.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak.

Tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2022 LGS 2. NAKİL TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Geçen yıl olduğu gibi LGS yerleştirmelerine esas nakiller, bu yıl da iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

LGS 2. nakil tercihleri https://e-okul.meb.gov.tr adresinden yapılıyor.