Lise nakil LGS 2. Nakil sonuçları sorgula: MEB LGS 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? e-Okul lise nakil tıkla sorgula

Yerleştirmeye esas 2.nakil yani LGS 2.nakil sonuçları için geri sayım sürüyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında geçtiğimiz gün ilk nakillerin açıklanmasının ardından gözler bu kez Lise 2. Nakil sonuçlarına çevrildi. Bu kapsamda 9., 10., 11. ve 12. Sınıf öğrencisi "LGS 2. Nakil sonuçları ne zaman açıklanacak, LGS tercih sonuçları açıklandı mı, e-Okul ile lise nakil sonuçları sorgulama nasıl yapılır?" sorularına yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı nakillerle ilgili olarak dönem başında takvimi yayınlamış ve tarihleri yayınladı. İşte LGS nakil sonuçları son durum
LGS lise 2. nakil tercih sonuçları, 8 Ağustos 2022 Pazartesi günü açıklanacak.
Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak.
Tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.
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Geçen yıl olduğu gibi LGS yerleştirmelerine esas nakiller, bu yıl da iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.
Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.
LGS 2. nakil tercihleri https://e-okul.meb.gov.tr adresinden yapılıyor.
Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları, 1 Ağustos ve 5 Ağustos tarihleri arasında alınacak.
Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvuruları 9-17 Ağustos tarihleri arasında alınacak.