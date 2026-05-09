Lise öğrencisi Asiye’nin şüpheli ölümü

Hakkari'nin Berçelan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 18 yaşındaki Asya Zirek hayatını kaybetti. Genç kız, henüz bilinmeyen bir nedenle apartmanın 4. katından düştü. Ağır yaralanan Zirek için çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç kız, ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Lise 12. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Asya Zirek, hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

