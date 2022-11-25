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Giriş Tarihi: 25.11.2022 11:24 Son Güncelleme: 25.11.2022 11:30

Lise öğrencisi Emirhan kazada hayatını kaybetti

Antalya'da içinde 3 lise öğrencisinin bulunduğu otomobil, kullanılmayan trafoya çarptı. Korkunç kazada ön yolcu koltuğunda oturan lise 10’uncu sınıf öğrencisi Emirhan Topalak (14) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Mehmet Baran Dönmez (17) ile Hasan Hüseyin Erol (17) ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye götürülen Erol ile Dönmek, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Lise öğrencisi Emirhan kazada hayatını kaybetti

Antalya'da Manavgat ilçesi Küçük Şelale yolunda akşam saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda, Mehmet Baran Dönmez'in kullandığı otomobil, Şelale Yolunda kontrolden çıkarak, kullanılmayan boş bir trafoya çarptı. Kazada araç hurdaya dönerken, ön yolcu koltuğunda bulunan Çağlayan Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Emirhan Topalak, olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Mehmet Baran Dönmez ile Hüseyin Erol olay yerine gelen ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kazada hayatını kaybeden Emirhan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Oğlunu cenazesini adli tıp kurumu morgundan alan acılı baba İsmail Topalak, "Allah kimseye evla acısı yaşatmasın. Gitti aslan gibi oğlum" diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Emirhan Manavgat'ta gözyaşları içinde toprağa verildi.

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Lise öğrencisi Emirhan kazada hayatını kaybetti
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