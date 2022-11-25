Lise öğrencisi Emirhan kazada hayatını kaybetti

Antalya'da Manavgat ilçesi Küçük Şelale yolunda akşam saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda, Mehmet Baran Dönmez'in kullandığı otomobil, Şelale Yolunda kontrolden çıkarak, kullanılmayan boş bir trafoya çarptı. Kazada araç hurdaya dönerken, ön yolcu koltuğunda bulunan Çağlayan Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Emirhan Topalak, olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Mehmet Baran Dönmez ile Hüseyin Erol olay yerine gelen ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Kazada hayatını kaybeden Emirhan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Oğlunu cenazesini adli tıp kurumu morgundan alan acılı baba İsmail Topalak, "Allah kimseye evla acısı yaşatmasın. Gitti aslan gibi oğlum" diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Emirhan Manavgat'ta gözyaşları içinde toprağa verildi.