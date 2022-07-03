Lise taban puanları gündemdeki yerini koruyor. Okulların yüzdelik dilimleri ve kontenjanları da araştırılırken okul türlerine göre seçimler yapılmaya başlandı. 2022 LGS lise taban puanları listesi kapsamında Meslek lisesi taban puanları, İmam Hatip Lisesi taban puanları, Fen ve Anadolu Lisesi tabam puanları sorgulanıyor. İşte, MEB lise taban puanları listesi ile Meslek, İmam Hatip, Fen ve Anadolu Lisesi taban puanları…
MEB: 2022 LİSE TABAN VE TAVAN PUANLARI BELLİ OLDU!
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri e-Okul sistemi üzerinden açıklandı.
Bakanlık, öğrencilere rehberlik etmesi amacıyla 2022 yılı ortaöğretim kurumları kontenjan tabloları ile illere göre yüzdelik dilimlerdeki öğrenci sayılarını e-Okul üzerinden erişime açtı.
e-Okul üzerinden kontenjan tabloları ile 2021'de bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler görülebilecek.
Öğrenciler, bu yıl sınavdaki kendi yüzdelik dilimlerini, okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırabilecek.
Ayrıca yerel yerleştirme kapsamında sınavsız öğrenci alan okulların kayıt bölgelerine göre tercih tablolarına da e-Okul üzerinden ulaşılabilecek.
Taban ve tavan puanlarına erişmek için...
LİSE TABAN PUANLARI 2022
"Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Liselerin Taban/Tavan Puanları ve Yüzdelik Dilimleri" listesi kapsamında şu bilgiler paylaşıldı:
Anadolu Lisesi Taban Puanları
Fen Lisesi Taban Puanları
Sosyal Bilimler Lisesi Taban Puanları
İmam Hatip Lisesi Taban Puanları
Meslek Lisesi Taban Puanları
YÜZDELİK DİLİM NEDİR, NASIL HESAPLANIR?
Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde yüzde 8 giren bir öğrenci 1.300.000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104.000 olmuştur.
Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.