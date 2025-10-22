Lisede akran zorbalığı 5 yerinden bıçaklandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir lisede mendil kapmaca oyunu sırasında çıkan tartışma dehşete dönüştü. Akran zorbalığının hedefi olan lise öğrencisi Osman Güven Yıldırım (16), okulda düzenlenen mendil kapma oyununda öğrenciler arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tarafları ayırmaya çalıştı. Ancak Yıldırım, kavganın ortasında kalarak darp edildi. Kavga, okul görevlilerinin araya girmesiyle son buldu.Kısa süre sonra taraflar, husumeti bitirmek amacıyla okula yakın bir noktada buluştu. Ancak iddiaya göre, buluşma sırasında İ.T. (17), cebinden çıkardığı bıçakla Yıldırım'ı 5 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Yaralanan genç, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İ.T.'nin bir arkadaşına 70-80 kişinin Osman'a saldırmak için hazır beklediği yönünde ifadelerin yer aldığı bir mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Oğlunun ölümden döndüğünü belirten baba Mehmet Yıldırım, "Oğlum ölebilirdi, buna bir çözüm bulunsun" dedi.