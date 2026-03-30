Lisede bayıltan dayağa adli kontrol

İstanbulSarıyer'de bir lisede tarih dersinde başlayan "Türkmenistan" gerginliği bayıltan darp ve omuz kırığıyla bitti. 9 Mart'ta yaşanan olayda, tarih dersinde bir öğrencinin metin okuması sırasında gerginlik yaşandı. Derse ara verildiğinde metni okuyan H.E.Ç. (16), birkaç kişiden oluşan yaşıtları tarafından darp edildi. H.E.Ç. darbelerin şiddetiyle bayılırken iddiaya göre bilinçsizce yere düştüğünde tekmeler ile darp devam etti. Hastaneye kaldırılan H.E.Ç.'in omzunun kırıldığı öğrenildi. Türkmenistan uyruklu S.S. (16) ifadesinde, "H.E.Ç.'nin ders sırasında metin okurken sıra Türkmenistan kelimesine geldiğinde, Türkmenistan uyruklu olması sebebiyle kendisine bakarak güldüğünü, buna sınıf arkadaşlarının da ortak olduğunu" ve teneffüste arkadaşlarıyla H.E.Ç.'ye saldırdığını belirtti. Adliyeye sevk edilen S.S. adli kontrolle serbest bırakıldı.