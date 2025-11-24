Lisede şakalaşma cinayetle bitti

İstanbul Kartal'da bir lisede İsmail Mert Küçükbaşar (16) ve H.H.A. (16) arasında çıkan kavga sonucu ağır yaralanan Küçükbaşar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan diğer öğrenci H.H.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 20 Kasım Perşembe günü Kartal'da bulunan bir lisede aynı sınıfta eğitim gören İsmail Mert Küçükbaşar (16) ve H.H.A. (16) arasında iddiaya göre önce şakalaşma yaşandı. Şakalaşmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.H.A., İsmail Mert Küçükbaşar'a yumruk attı. Aldığı darbe ile yere düşen öğrenci başını zemine vurup baygınlık geçirdi. İhbar üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

BİRİ ÖLDÜ DİĞERİ TUTUKLANDI

Tedavi altına alınan öğrencinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yoğun bakımda tedavi gören öğrenci dün hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan H.H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli öğrenci çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İsmail Mert Küçükbaşar ise Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.