Lisede silahlı tehdit iddiası: 18 yaşındaki öğrenci tutuklandı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 15 Nisan 2026'da Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyası kapsamında Suç Araştırma Büro Amirliği'nde mağdur öğrencinin ifadesi alındı. E.S., ifadesinde okul arkadaşı A.K.'nin kendisini silah göstererek tehdit ettiğini ve darp ettiğini öne sürdü.

Mağdurun beyanı üzerine düzenlenen kesin hekim raporunda ise darp ve cebir izine rastlanmadığı belirtildi. Soruşturma kapsamında Yatağan Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla şüpheli A.K.'nin ikametinde arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramada herhangi bir suç unsuru ya da yasadışı materyal bulunamadı. Öte yandan, daha önce muhafaza altına alınan ruhsatlı kurusıkı tabancanın da dosyaya delil olarak eklendiği öğrenildi. Emniyet güçlerince gözaltına alınan şüpheli, 16 Nisan 2026 günü saat 15.30'da adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan A.K. "silahlı tehdit" suçlaması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.