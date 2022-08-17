MEB 2022 2023 takvimi duyurulurken gözler liselerin açılış tarihi merak ediliyor. LGS lise yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 9, 10, 11, 12'nci öğrenciler, liseler ne zaman açılacak sorusuna yanıt aramaya başladı. LGS sonuçlarının akabinde nakil sürecinin başlaması beklenirken, 9. Sınıfa başlayacak öğrenciler okula hazırlık için 2022-2023 Liselerin açılma tarihi belli oldu. Peki Liseler ne zaman açılacak? 9, 10, 11, 12'nci sınıflar için okul açılma tarihi ne zaman?
2022-2023 eğitim öğretim yılı için okullar 12 Eylül 2022 tarihinde açılacak.
2022-2023 eğitim öğretim yılı, 12 Eylül 2022'de başlayacak ve 16 Haziran 2023'te sona erecek.
Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022'de, ikinci dönem ara tatili 17-20 Nisan 2023'te yapılacak ve ikinci dönemin ara tatili, Ramazan Bayramı ile birleştirilecek.
Yarıyıl tatili, 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında uygulanacak.