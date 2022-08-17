MEB 2022 2023 takvimi duyurulurken gözler liselerin açılış tarihi merak ediliyor. LGS lise yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 9, 10, 11, 12'nci öğrenciler, liseler ne zaman açılacak sorusuna yanıt aramaya başladı. LGS sonuçlarının akabinde nakil sürecinin başlaması beklenirken, 9. Sınıfa başlayacak öğrenciler okula hazırlık için 2022-2023 Liselerin açılma tarihi belli oldu. Peki Liseler ne zaman açılacak? 9, 10, 11, 12'nci sınıflar için okul açılma tarihi ne zaman?