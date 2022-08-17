Haberler Yaşam Haberleri Liseler ne zaman açılacak? 9, 10, 11, 12’nci sınıflar için okul açılma tarihi ne zaman?
Giriş Tarihi: 17.8.2022 12:28

Liseler ne zaman açılacak? 9, 10, 11, 12’nci sınıflar için okul açılma tarihi ne zaman?

Liselere yeni başlayacak olan öğrenciler liseler ne zaman açılacak sorusuna yanıt arıyor. Lise nakil süreci, okul kayıtları, ders başlama tarihleri gibi detaylar merak ediliyor. Ülke genelinde liseye öğrenci yerleştirme işlemleri tamamlanırken öğrenciler ve velileri 2022-2023 liseler ne zaman açılacak diye araştırıyor. Liselerde dersler yüz yüze mi olacak sorusuna ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'nın güncel açıklamaları takip ediliyor. İşte 9, 10, 11, 12'nci sınıflar için okul açılma tarihi ve liselere ilişkin detaylar…

Liseler ne zaman açılacak? 9, 10, 11, 12’nci sınıflar için okul açılma tarihi ne zaman?

MEB 2022 2023 takvimi duyurulurken gözler liselerin açılış tarihi merak ediliyor. LGS lise yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 9, 10, 11, 12'nci öğrenciler, liseler ne zaman açılacak sorusuna yanıt aramaya başladı. LGS sonuçlarının akabinde nakil sürecinin başlaması beklenirken, 9. Sınıfa başlayacak öğrenciler okula hazırlık için 2022-2023 Liselerin açılma tarihi belli oldu. Peki Liseler ne zaman açılacak? 9, 10, 11, 12'nci sınıflar için okul açılma tarihi ne zaman?

LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

2022-2023 eğitim öğretim yılı için okullar 12 Eylül 2022 tarihinde açılacak.

MEB 2022-2023 EĞİTİM YILI TAKVİMİ

2022-2023 eğitim öğretim yılı, 12 Eylül 2022'de başlayacak ve 16 Haziran 2023'te sona erecek.

Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022'de, ikinci dönem ara tatili 17-20 Nisan 2023'te yapılacak ve ikinci dönemin ara tatili, Ramazan Bayramı ile birleştirilecek.

Yarıyıl tatili, 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında uygulanacak.

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Liseler ne zaman açılacak? 9, 10, 11, 12’nci sınıflar için okul açılma tarihi ne zaman?
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