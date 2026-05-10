Liseli Asya’nın şüpheli ölümü

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

HAKKÂRİ'nin Berçelan Mahallesi'nde 18 yaşındaki lise öğrencisi Asya Zirek, henüz bilinmeyen bir nedenle apartmanın 4. katından düşerek ağır yaralandı. Genç kız için çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç kız, ambulansla Hakkâri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Lise 12. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Asya Zirek, hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.