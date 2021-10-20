Liseli Boran’ı öldüren okul arkadaşı tutuklandı

Olay, 18 Ekim saat 14.00 sıralarında Kuşadası ilçesi İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. Değirmendere Mahallesi'nde bulunan Kuşadası Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Z.K. ile 10'uncu sınıf öğrencisi Boran Sönmez okulda bilinmeyen nedenle tartıştı. Okul çıkışında da süren tartışma sonrası Z.K. ile Sönmez, şehirlerarası otobüs terminalinde karşılaştı.



Burada taraflar arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Z.K., cebinden çıkardığı bıçakla Boran Sönmez'i göğsünden yaralayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Boran Sönmez'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay sonrası kaçan Z. K., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen Z.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Lise öğrencisi Z.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.