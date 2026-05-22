Liseli Efe annesinin doğum gününde hayatını kaybetmişti: İşte o sürücüye istenen ceza!

SÜRÜCÜ ASLİ KUSURLU

Raporda, sanık sürücü A.U'nun kavşağa girmeden önce ana yoldaki araçların hız ve mesafesini yeterince kontrol etmediği, motosiklete ilk geçiş hakkını vermediği ve kontrolsüz şekilde kavşağa girerek motosikletin hareket alanını kapattığı için asli kusurlu olduğunun belirlendiği ifade edildi. Mahkeme, sanığın asli kusurlu olduğuna ilişkin değerlendirmelerin dosya kapsamındaki kamera görüntüleri ve diğer delillerle desteklendiğini kaydetti.

Gerekçeli kararda, şu ifadelere yer verildi: "Sanığın motosiklete ilk geçiş hakkını vermesi ve kontrollü bir şekilde kavşağa girerek sola dönüşünü gerçekleştirmesi gerekirken bu hususlara riayet etmemiştir. Sanık ayrıca motosikletin hareket alanını kapatmak suretiyle sürücünün ölümüne sebebiyet vermiştir. Ayrıca verilen cezanın niteliği ve meydana gelen sonucun ağırlığı dikkate alınarak hükmün açıklanmasının geri bırakılması, erteleme ve adli para cezasına çevirme hükümleri uygulanmamıştır."

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör