Liseli Efe annesinin doğum gününde hayatını kaybetmişti: İşte o sürücüye istenen ceza!

Kaza, Akhisar ilçesi Hacı İshak Mahallesi yakınlarında 19 Nisan 2025'de meydana geldi. Tali yoldan çıkan Arif U. (43) kullandığı otomobil ile Efe Türkmen'in kullandığı motosikletle çarpıştı. Yaralı motosiklet sürücüsü Türkmen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Arif U. adli kontrolle serbest bırakıldı.
3 YIL 4 AY HAPİS CEZASINA ERTELEME YOK
Akhisar 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 5 Mayıs'ta görülen karar duruşmasında, tutuksuz sanık Arif U'ya (43) "taksirle ölüme neden olma" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Sanığın B sınıfı sürücü belgesinin 1 yıl süreyle geri alınmasına karar verildi. Sanık Arif U'ya verilen cezanın gerekçesi açıklandı.
İLK GEÇİŞ HAKKI EFE'NİN
Kararda, 19 Nisan 2025'te Efe Türkmen'in kullandığı motosikletle, sola dönüş yapmak isteyen A.U. yönetimindeki otomobilin çarpıştığı belirtildi. İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı Trafik İhtisas Dairesince hazırlanan raporda, Efe'nin ilk geçiş hakkına sahip olduğu ancak kavşağa yaklaşırken yeterli tedbiri almaması nedeniyle tali kusurlu bulunduğu gerekçeli kararda aktarıldı.
SÜRÜCÜ ASLİ KUSURLU
Raporda, sanık sürücü A.U'nun kavşağa girmeden önce ana yoldaki araçların hız ve mesafesini yeterince kontrol etmediği, motosiklete ilk geçiş hakkını vermediği ve kontrolsüz şekilde kavşağa girerek motosikletin hareket alanını kapattığı için asli kusurlu olduğunun belirlendiği ifade edildi. Mahkeme, sanığın asli kusurlu olduğuna ilişkin değerlendirmelerin dosya kapsamındaki kamera görüntüleri ve diğer delillerle desteklendiğini kaydetti.
Gerekçeli kararda, şu ifadelere yer verildi: "Sanığın motosiklete ilk geçiş hakkını vermesi ve kontrollü bir şekilde kavşağa girerek sola dönüşünü gerçekleştirmesi gerekirken bu hususlara riayet etmemiştir. Sanık ayrıca motosikletin hareket alanını kapatmak suretiyle sürücünün ölümüne sebebiyet vermiştir. Ayrıca verilen cezanın niteliği ve meydana gelen sonucun ağırlığı dikkate alınarak hükmün açıklanmasının geri bırakılması, erteleme ve adli para cezasına çevirme hükümleri uygulanmamıştır."