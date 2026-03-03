Liseli Ege kaza kurbanı oldu

Ayvalık İlçesi Duba Plajı önünde meydana gelen trafik kazasında 10 ATU 131 plakalı otomobil ile içerisinde, Pakmaya Kenan Kaptan Denizcilik Lisesi'nden 5 öğrencinin bulunduğu 17 ES 184 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada öğrencilerle birlikte toplam 6 kişi yaralandı. Can pazarının yaşandığı kaza yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan 18 yaşındaki Lise öğrencisi Ege Hunus, durumunun kritik olması nedeniyle Balıkesir'e sevk edildi. Talihsiz genç, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

