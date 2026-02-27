Haberler Yaşam Haberleri Liseli gence kafede bıçaklı saldırı
Giriş Tarihi: 27.02.2026

Liseli gence kafede bıçaklı saldırı

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Liseli gence kafede bıçaklı saldırı
  • ABONE OL
Adana'da 14 Şubat'ta meydana gelen olayda 17 yaşındaki B.Ö., kız meselesi yüzünden çıkan kavgada E.A. ile Ç.U., tarafından karnından bıçaklandı. B.Ö. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürülen genç, ameliyata alındı. Hayati tehlikeyi atlatan B.Ö., taburcu edildi. B.Ö. ile avukat babası Vedat Özkan'ın şikayeti üzerine polis, E.A. ile Ç.U.'yu gözaltına aldı. İfadelerinde haklarındaki suçlamaları reddeden şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Baba Vedat Özkan, "Bu sorunların önlenmesinin en önemli yolu, suç vasıflandırmasının doğru yapılmasıdır. Bu olayda bıçak darbelerinin vurulduğu bölgeler, şiddetin uygulama şekli ve boyutu 'Öldürmeye teşebbüs' suçu kapsamına girer" diye konuştu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Liseli gence kafede bıçaklı saldırı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz