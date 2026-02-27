Liseli gence kafede bıçaklı saldırı

Adana
'da 14 Şubat'ta meydana gelen olayda 17 yaşındaki B.Ö., kız meselesi yüzünden çıkan kavgada E.A. ile Ç.U., tarafından karnından bıçaklandı. B.Ö. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürülen genç, ameliyata alındı. Hayati tehlikeyi atlatan B.Ö., taburcu edildi. B.Ö. ile avukat babası Vedat Özkan'ın şikayeti üzerine polis, E.A. ile Ç.U.'yu gözaltına aldı. İfadelerinde haklarındaki suçlamaları reddeden şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Baba Vedat Özkan, "Bu sorunların önlenmesinin en önemli yolu, suç vasıflandırmasının doğru yapılmasıdır. Bu olayda bıçak darbelerinin vurulduğu bölgeler, şiddetin uygulama şekli ve boyutu 'Öldürmeye teşebbüs' suçu kapsamına girer" diye konuştu.