Liseli genci öldüresiye döven kardeşlere ödül gibi ceza

Konya'da 3 yıl önce lise öğrencisi 17 yaşındaki Muhammet Ali B.'yi, iddiaya göre uyuşturucu sattığı gerekçesiyle öldüresiye döverek, boş arazide ölüme terk eden İbrahim Esen (45) ile kardeşleri Uğur (41) ve Ali Esen (31) hakkında mahkeme kararını verdi. Mahkeme üç sanığı da 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi vererek 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. Karara itirazda bulunacaklarını belirten Av. İbrahim Cihat Tanrıkulu, "Müvekkilim hakkında iddia edilen tüm suçlamalar takipsizlikle sonuçlandı. Mahkeme neyin haksız tahrik indirimi verdi anlam veremedik. Yanlış bir karar olduğunu düşünüyoruz" dedi.