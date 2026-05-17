Liseli gençler gönüllere dokundu

Karabük
'te meslek lisesi öğrencileri, "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" etkinlikleri kapsamında ihtiyaç sahibi bir ailenin evinde bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi. Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Milli Eğitim Bakanlığı
'nca, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında mayıs ayı boyunca sürecek etkinliklerin Karabük'te devam ettiğini söyledi. "Meslek Lisesi Öğrencileri Hayata Dokunuyor" projeleri kapsamında öğrencilerin teorik eğitimlerini sahada uyguladıklarına vurgu yapıldı.