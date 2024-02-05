Liseli Havva Hazal’ın yaşamını yitirdiği kazada kaçan otomobil sürücüsü tutuklandı

Kazada Havva Hazal Yılmaz hayatını kaybetti, aynı araçtaki sürücü Öztürk ile Abdulsamet Ulusoy (19) ve Medine T. (17) yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Havva Hazal Yılmaz'ın cenazesi, Avanos'ta toprağa verilirken; yaralılar tedavileri sonrası taburcu oldu.