Liseli mucitlerden uluslararası başarı

Beylikdüzü Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen East Bay Regional Robot Şampiyonasından büyük bir gururla döndü. Liseli gençler, 23 kişilik bir ekiple turnuvada büyük bir başarıya imza attı.

Yarışmaya Rookie (çaylak) takımı olarak katılan öğrenciler, henüz çalışmalarının ilk yıllarında olmalarına rağmen Team Spirit Award ödülünü alarak ABD'den Dünya Şampiyonu olarak döndü. Gençler bu ödül dışında genel sıralamada da üçüncü olup en iyi takım ruhu ödülünün de sahibi oldular.

"ÖĞRENCİLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ"

Okul Müdürü Yılmaz Yıldırım ve Okul Aile Birliği Başkanı Esra Tunca, elde ettikleri müthiş başarıyı SABAH'a şu sözlerle aktardı: "Novatron olarak First Robotic Competition'da (FRC) yarıṣmasında ilk senemizden çok güzel baṣarılar elde ettik. Elde ettiğimiz bu baṣarılarda okulumuzu ve ülkemizi temsil etmekten, çaba ve azimlerimizin karṣılığını almaktan mutluluk duyuyoruz. Katıldığımız ilk yarışlar olan Haliç Regional'da En İyi Rookie Takımı (yeni kurulan) sıralaması elde ettik. Sonrasında katıldığımız Kaliforniya'daki East Bay Regional'da yarı finallere kalan tek Türk ve tek rookie takımı olduk. Rookie takımları arasında dünya birinciliği sıralamamızın yanında, Team Spirit (En İyi Takım Ruhu) ödülünü de kazandık. Ayrıca East Bay'de İstiklal Marşı'mızı Türk bayrağını dalgalandırırken söylemenin gururu ve dönüş yolunda uçakta kaptan pilotumuzun pasta ikramı mutluluğu da tarif edilemez. Bunları ilk yılımızdan başarmamız ve ülkemizi bu şekilde temsil ettiğimiz için çok mutlu ve heyecanlıyız. Novatron Robotics olarak önümüzdeki yıllarda bu gururu sizlere yaşatmaya devam edeceğiz."