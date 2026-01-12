Kamikaze dron üretiminde rekor

Türk savunma sanayisinin dron üretim kapasitesi yeni yatırımların devreye girmesiyle 100 binlerle ifade edilir aşamaya geldi. Baykar tarafından desteklenen dron üreticisi Skydagger da gözlük veya ekran aracılığıyla sanki dronun içinde uçuyormuş gibi kullanılan FPV kamikaze dron üretimine yönelik olarak 2024 yılında faaliyete başladı. Yıllık 120 bin dron üretim kapasitesine ulaşıldığını belirten Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, "Elektrik motorundan uçuş kontrol bilgisayarına, FPV gövdeden bataryaya, video haberleşmeden harp başlığına kadar her bileşeniyle yerli, milli ve özgün" ifadelerini kullandı. Skydagger; 7, 10 ve 15 inç boyutlarındaki kamikaze FPV dronlarına, son olarak Skydagger 15 Plus ve Skydagger Mini'yi kattı. Yerlilik oranını bu yıl yüzde 80'den yüzde 100'e çıkarmayı hedefleyen şirket, geçen yıl 14 ülkeye 30 bin dron ihraç etti.