Liseli öğrencilerin deneyinde patlama

Giriş Tarihi: 28.03.2026

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Beylikdüzü'nde fen lisesinin kimya laboratuvarında deney sırasında meydana gelen patlamada 4 öğrenci hafif yaralandı. Olay, saat 14.30 sıralarında Beylikdüzü Barış Mahallesi'nde bulunan fen lisesinin kimya laboratuvarında meydana geldi. Deney sırasında gazların tepkimeye girmesi sonucu patlama oldu. Patlama sırasında laboratuvarda bulunan 4 öğrenci el ve yüzlerinden hafif şekilde yaralandı. Patlamanın ardından ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler, ilk müdahalelerinin ardından tedbir amaçlı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

