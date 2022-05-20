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Giriş Tarihi: 20.5.2022 16:31 Son Güncelleme: 20.5.2022 17:07

Liseli öğrencilerin uygunsuz görüntülerini çeken 2 polis açığa alındı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Liseli öğrencilerin uygunsuz görüntülerini çeken 2 polis açığa alındı

Giresun'da görevli 2 polis, sahildeki kumsal alanda biri kız 2 lise öğrencisinin uygunsuz anlarını cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntüler sosyal medya hesaplarından paylaşılınca tepkilere neden oldu. Savcılık görüntüyle ilgili polisler hakkında başlattığı soruşturmada 2 polis görevlerinden uzaklaştırıldı.

Giresun'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ismi açıklanmayan 2 polis memuru iddiaya göre sahildeki kumsalda biri kız 2 lise öğrencisinin uygunsuz anlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Polisler, bahse konu görüntüler daha sonra sosyal medyada yayınlanınca binlere takipçinin tepkisine neden oluşturdu. Görüntü sonrası Giresun Cumhuriyet Savcılığınca polisler hakkında soruşturma açıldı.

POLİSLER GÖREVLERİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Giresun Valiliği, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada; "Giresun'da deniz kıyısında meydana gelen bir olaya müdahale sırasında kayda alınan ve daha sonra sosyal medyada paylaşılan iki gencin görüntüleri ile ilgili açıklama yapılması gereği duyulmuştur. 13.05.2022 tarihinde yaşanan olayın ardından Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikata, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca müfettiş görevlendirilerek idari tahkikata başlanılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda söz konusu görüntülerle ilgisi olduğu tespit edilen 2 polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır." denildi.

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Liseli öğrencilerin uygunsuz görüntülerini çeken 2 polis açığa alındı
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