Liseli Osman akran zorbalığının son kurbanı oldu

Akran zorbalığının hedefi olan 16 yaşındaki Osman Güven Yıldırım, aradaki husumetin bitmesi için bir araya gelindiği noktada 5 yerinden bıçaklanarak yaralandı. Yaralanan genç tedavisinin ardından taburcu olurken baba Mehmet Yıldırım yaşananlara isyan etti. Yıldırım, "Oğlum sadece araya girip, kavganın bitmesi için uğraşmış. Ancak akran zorbalığına maruz kalmış. Oğlumun vücudunda 5 bıçak yarası var. Oğlum ölebilirdi de. Bu sadece benim evladımın değil tüm çocuklar için tehlikeli bir hale geldi" dedi.

Son dönemde yaşanan akran zorbalığının bir yenisi de Beyşehir ilçesinde yaşandı. Lise öğrencisi Osman Güven Yıldırım okulda düzenlenen mendil kapma oyununda öğrenciler arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tarafları ayırmaya çalıştı. Ancak Yıldırım, kavganın ortasında kalarak darp edildi. Kavga okul görevlilerinin araya girmesiyle son buldu.

5 YERİNDEN BIÇAKLANDI

Kısa süre sonra taraflar, husumeti bitirmek amacıyla okula yakın bir noktada buluştu. Ancak buluşma sırasında iddiaya göre İ.T. cebinden çıkardığı bıçakla Osman Güven Yıldırım'a saldırdı. Yıldırım, vücudunun 5 farklı yerinden bıçaklanarak yaralandı. Yaralanan genç sağlık ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Osman Güven Yıldırım, tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında İ.T'nin (17), bir arkadaşına 70-80 kişinin Osman'a saldırmak için hazır beklediği yönünde ifadelerin yer aldığı bir mesaj gönderdiği ortaya çıktı.

AKRAN ZORBALIĞI TEHLİKELİ BİR HALE GELDİ

Oğlunun ölümden döndüğünü belirten baba Mehmet Yıldırım, "Oğlum sadece araya girip, kavganın bitmesi için uğraşmış. Ancak akran zorbalığına maruz kalmış. Oğlumun vücudunda 5 bıçak yarası var. Oğlum ölebilirdi de. Bu sadece benim evladım için değil tüm çocuklar için tehlikeli bir hale geldi. Gençlerimiz şiddeti oyun zannediyor. Buna bir çözüm bulunsun. Bugün benim oğlumun başına geldi yarın bir başkasının başına gelmesin. Oğlum bu yaşta ölümle yüzleşti" dedi.