Liseli Tuba’nın sır ölümü

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen olayda, 15 yaşındaki lise öğrencisi Tuba Dinç'in, dere kenarında cansız bedeni bulundu. İddiaya göre önceki gün akşam saatlerinde Tuba Dinç, arkadaşlarıyla birlikte Eskigediz Kayalıkları'na gitti. Burada çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan genç kızın, bir süre sonra arkadaşlarına "Siz gidin, ben sonra geleceğim" diyerek yanlarından ayrıldığı öğrenildi.Tuba'nın eve dönmemesi üzerine ailesinin ihbarıyla bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, genç kızın paylaştığı son görüntülerden yola çıkarak Eskigediz Kayalıkları bölgesinde arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarının sonucunda Tuba'nın cansız bedeni dere kenarında bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından genç kızın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Tuba'nın ölümünün cinayet mi, yoksa intihar mı olduğu araştırılırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.