Liseli Zeynep Naz’ın ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü hakkında karar

Nilüfer ilçesi FSM Bulvarı üzerinde 9 Ekim günü okuldan eve dönen Zeynep Naz Sarıkaya, 18 yaşındaki Efe Şayık'ın kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Kaza sonrası kaçan ve daha sonra emniyete giderek teslim olan ehliyetsiz sürücü Efe Şayık ise, tutuklanmıştı. Lise öğrencisi Zeynep Naz ise, hastanede verdiği yaşam mücadelesini, kazadan 10 gün sonra kaybetmişti. Bursa 52'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Efe Şayık, ilk kez hakim karşısına çıktı. Şayık, mahkemede verdiği ifadede, "Olay günü dershaneye gitmiştim. Dershane çıkışında özel derse gidecektim. Özel derste kullanacağım kitaplarım evdeydi. Eve uğrayıp, kitaplarımı aldım. Derse yetişmek için kaza anında kullandığım aracı da ailemden habersiz şekilde aldım. Özel ders çıkışında eve dönerken kaza mahalline geldiğimde, bana yeşil ışık yanıyordu. Rahmetli yaya olarak önüme atladı. Bu sırada karşı şeritten gelen aracın uzun farları açıktı. Bu nedenlerle kendisinin yola çıktığını fark edemedim" dedi.

"ALKOLLÜ MÜSÜN" DİYE SORMUŞ

Zeynep Naz Sarıkaya'nın ailesinin avukatı ise olay sonrası polis tarafından alınan ifadelerinde sanık Efe Şayık'ın babası E.Ş.'nin kaza haberini alıp olay yerine geldiğinde, oğluna ilk olarak alkollü olup olmadığını sorduğunu belirtti. Kazanın yaşandığı yolda hız sınırının 30 kilometre olduğu ve ehliyetsiz sürücünün bu yolda yaklaşık 85 kilometre hızla ilerlediğine vurgu yapıldı. Davada ara kararını açıklayan hakim, sanığın konutu terk etmeme şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı 10 Ocak tarihine ertelerken, Zeynep Naz Sarıkaya'nın ailesi ise karara tepki gösterdi.