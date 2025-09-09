Litvanya - Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroBasket 2025 Litvanya - Yunanistan çeyrek final maçı

EuroBasket 2025'te çeyrek final heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Litvanya ile Yunanistan, yarı final için parkede kozlarını paylaşacak. Büyük bir merakla beklenen mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu. Bu karşılaşmanın galibi, Türkiye-Polonya çeyrek finalinde kazanacak takımla yarı finalde karşı karşıya gelecek. Peki, Litvanya - Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?