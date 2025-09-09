Haberler Yaşam Haberleri Litvanya - Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroBasket 2025 Litvanya - Yunanistan çeyrek final maçı
Giriş Tarihi: 9.9.2025 15:19

Litvanya - Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroBasket 2025 Litvanya - Yunanistan çeyrek final maçı

Avrupa’nın devleri parkede buluşuyor. 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde Litvanya, Yunanistan karşısına çıkacak. Yarı final bileti için oynanacak bu kritik maçın saati ve yayınlanacağı kanal belli oldu. Kazanan ekip, Türkiye-Polonya maçının galibiyle yarı finalde karşılaşacak. Peki, Litvanya - Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Litvanya - Yunanistan maçı saati ve canlı yayın kanalı hakkında bilgiler.

Litvanya - Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroBasket 2025 Litvanya - Yunanistan çeyrek final maçı

EuroBasket 2025'te çeyrek final heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Litvanya ile Yunanistan, yarı final için parkede kozlarını paylaşacak. Büyük bir merakla beklenen mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu. Bu karşılaşmanın galibi, Türkiye-Polonya çeyrek finalinde kazanacak takımla yarı finalde karşı karşıya gelecek. Peki, Litvanya - Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LİTVANYA - YUNANİSTAN BASKET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçında Litvanya ve Yunanistan karşı karşıya gelecek.

Mücadele9 Eylül Salı günü saat 19:00'da başlayacak.

LİTVANYA - YUNANİSTAN BASKET MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

LİTVANYA - YUNANİSTAN ÇEYREK FİNALİNİ KAZANAN TAKIM KİMİNLE EŞLEŞECEK?

EuroBasket 2025'te heyecan yarı final bileti için sahaya taşınıyor. Litvanya ile Yunanistan arasında oynanacak çeyrek final mücadelesinin kazananı, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Polonya karşısında çıkacağı çeyrek finalin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

Bu kritik eşleşmeden zaferle ayrılan ekip, turnuvada son dört arasına kalma şansı yakalayacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Litvanya - Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroBasket 2025 Litvanya - Yunanistan çeyrek final maçı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz