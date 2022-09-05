Liz Truss kimdir? İngiltere’nin yeni başbakanı Liz Truss kaç yaşında, nereli?

LİZ TRUSS KİMDİR?

Elizabeth Mary Truss (d. 26 Temmuz 1975), en çok 2021'den beri Dışişleri Bakanı ve 2019'dan beri Kadın ve Eşitlik Bakanı olarak görev yapmasıyla tanınan İngiliz Muhafazakar siyasetçi.

Truss, Muhafazakar Parti'nin bir üyesi olarak, Başbakan David Cameron, Theresa May ve Boris Johnson hükümetlerinde çeşitli kabine pozisyonlarında görev aldı.