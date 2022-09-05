Boris Johnson'un istifasının ardından İngiltere'nin yeni başbakanı belli oldu. Muhafazakar Parti üyelerinin kullandığı oylar sonucu ipi liderlik yarışını kazanan isim Liz Truss oldu. Bu son dakika gelişmesinin ardından Liz Truss kimdir, kaç yaşında sorularının yanıtları araştırılıyor. Peki, Liz Truss kimdir? İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss kaç yaşında, nereli? İşte hayatı ve kariyeri...
Elizabeth Mary Truss (d. 26 Temmuz 1975), en çok 2021'den beri Dışişleri Bakanı ve 2019'dan beri Kadın ve Eşitlik Bakanı olarak görev yapmasıyla tanınan İngiliz Muhafazakar siyasetçi.
Truss, Muhafazakar Parti'nin bir üyesi olarak, Başbakan David Cameron, Theresa May ve Boris Johnson hükümetlerinde çeşitli kabine pozisyonlarında görev aldı.