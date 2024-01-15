Alkollü sürücü aracını ölüme sürdü

Korkunç kaza Antalya Varsak'ta Menderes Mahallesi Hamza Taş Caddesi'nde meydana geldi. Kirişçiler Mahallesi'nden şehir merkezine seyreden Umut Acer (23) yönetimindeki 07 VP 595 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı. Otomobil şarampole uçtu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Araçta bulunan Ali Erdemir ve Fatıma Zehra Özdil olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü Umut Acer ve Keziban Nur Acer ise hastanede tedavi altına alındı. 37 haftalık hamile olan Keziban Nur Acer'in karnındaki bebeği hayatını kaybetti. Keziban Nur Acer'in ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Sürücü Umut Acer'in yapılan kontrolde 0.94 promil alkollü olduğu belirlendi. Trafik ekipleri yaptıkları incelemede sürücünün daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu, bu nedenle ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı. Öte yandan araçta yapılan incelemede emniyet kemerinin bağlı olmadığı, kemerin takıldığı yerde ise toka olduğu görüldü.