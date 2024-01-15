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Giriş Tarihi: 16.1.2024

Alkollü sürücü aracını ölüme sürdü

Antalya’da Umut Acer’in alkollü olarak kullandığı otomobil takla attı. Araç içindeki Ali Erdemir (23), Fatıma Zeliha Özdil (19) hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan sürücünün eşi Keziban Nur Acer’in (19) karnındaki bebeği de yaşamını yitirdi

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Alkollü sürücü aracını ölüme sürdü
Korkunç kaza Antalya Varsak'ta Menderes Mahallesi Hamza Taş Caddesi'nde meydana geldi. Kirişçiler Mahallesi'nden şehir merkezine seyreden Umut Acer (23) yönetimindeki 07 VP 595 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı. Otomobil şarampole uçtu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Araçta bulunan Ali Erdemir ve Fatıma Zehra Özdil olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü Umut Acer ve Keziban Nur Acer ise hastanede tedavi altına alındı. 37 haftalık hamile olan Keziban Nur Acer'in karnındaki bebeği hayatını kaybetti. Keziban Nur Acer'in ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



EHLİYETİ ALINMIŞTI
Sürücü Umut Acer'in yapılan kontrolde 0.94 promil alkollü olduğu belirlendi. Trafik ekipleri yaptıkları incelemede sürücünün daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu, bu nedenle ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı. Öte yandan araçta yapılan incelemede emniyet kemerinin bağlı olmadığı, kemerin takıldığı yerde ise toka olduğu görüldü.

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Alkollü sürücü aracını ölüme sürdü
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