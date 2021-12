Lodos yıktı geçti

İstanbul ve çevre kentleri sert vuran şiddetli lodos kâbusu dün de sürdü. Saatte 100 kilometre hızı aşan rüzgâr, megakentte benzeri görülmemiş bir etki yarattı. Şimdiye kadar İstanbul'da 4, Kocaeli'nde 2 ve Zonguldak 'ta 1 can alan afet, dün de kentte trafiği kilitledi, gemileri batırdı, sahilleri su bastı. İstanbul'da şiddetli rüzgâr nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 4 bine yakın ihbar geldi. İstanbul İl AFAD Müdürü Gökhan Yılmaz, "528 çatı uçması, 839 ağaç devrilmesi, 39 araç hasarı, 44 trafik ışığı ve yön tabelası devrilmesi, 12 istinat duvarı ve yol çökmesi yaşandı. Toplam bin 262 olaya müdahale edildi. İlimiz genelinde şu an itibarıyla 46 vatandaşımızın yaralandığı, 4 vatandaşımızın ise vefat ettiği görülmüştür" dedi. Esenyurt 'ta 2 katlı yapının çatısında çalışan 3 işçi, sermeye çalıştıkları yalıtım malzemesinin havalanması üzerine düşerek yaralandı. Kadıköy 'de bir ağaç park halindeki İBB minibüsünün üzerine devrildi. Ortaköy Meydanı denizin taşmasıyla su altında kaldı. Şehir Hatları ve İstanbul Deniz Otobüsleri 'nin birçok seferi yapılamadı. Fırtına nedeniyle önceki gün karaya oturan Türkiye bandıralı 808 groston ağırlığında 67 metre uzunluğundaki "AYİŞ 1" adlı Ro-Ro gemisi de gece yarısından sonra fırtınanın etkisiyle yan yattı. Su alan geminin iskele ve baş tarafı suya gömüldü. Maltepe 'de "Erdemler 6" adlı 64 metre uzunluğundaki Ro-Ro gemisi de halatların kopması sonucu alabora oldu. Gemi bir süre sonra battı. Kartal'daki Kumcular İskelesi'n bağlı 60 metre uzunluğundaki "Ümit K" isimli kuru yük gemisinin halatları koptu. Gemi bir süre sonra yarısına kadar battı. Aynı iskelede demirli "Umut" isimli kuru yük gemisi ise fırtınaya kadar iskeleye yaslandı. BURSA Gemlik Körfezi'nde önceki gece etkisini artıran kuvvetli fırtına ve lodostan dolayı denizde metrelerce yükselen dalgalar, sahil kesiminde su baskınlarına yol açtı. Bazı balıkçı tekneleri alabora olup battı. Dalgaların taşırdığı denizin suları ise caddelere kadar ulaştı. Kumla Mahallesi'nde 8 katlı apartmanın çatısı uçtu, park halindeki iki araç zarar gördü. İlçede balıkçılık yapan Eyüp Küpe, "Teknem zarar gördü. Son yıllarda böyle bir şey yaşanmadı. En son 1991 yılında yaşanmıştı. Limanın genelinde zarar var" dedi.KOCAELİ Derince'de lodosun zarar verdiği çatısını onarmaya çalışan 65 yaşındaki Turan Usta, çatı ile birlikte havalanıp yere düştü. Ağır yaralanan Usta hastanede hayatını kaybetti. İzmit'te caminin minaresi devrildi, şans eseri olayda can kaybı olmadı. Arızlı Mahallesi'nde ise bir caminin minaresi yan yatarak caminin üzerine dayandı.Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan fırtına bugün saat 18.00 sıralarında etkisini kaybedecek. Kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da batı ve güneybatı yönlerden saatte 60-90 kilometre, yüksek kesimlerde yer yer saatte 100 kilometre hızda esmesi bekleniyor.Edirne'nin Saros Körfezi 'ndeki Enez ilçesinde şiddetli lodos nedeniyle deniz taştı. Deniz suyu yazlık sitelere kadar ulaştı. Enez Limanı'nda demirli 7 kayık parçalanarak battı. Balıkçı İsmail Çakıcı, daha önce böyle bir fırtına görmediğini belirtti. İzmir'de de fırtına nedeniyle Konak sahili deniz suyu ile doldu.İstanbul Kağıthane'de kaldırımda oğlu Erkan Onur Süleymanoğlu (33) ile yürüyen Günay Süleymanoğlu (55), uçan çatının altında kaldı. Olay sonucu anne bacağından, oğlu ise kolundan yaralandı.SABAH