LOFTID nedir, ne işe yarar? Mars’a seyahat için ilk adım olan NASA LOFTID ne zaman fırlatılacak?

LOFTID perşembe günü Kaliforniya'da uzaya fırlatılacak ve görev başarılı olduğu takdirde insanlığın Mars'a gitme hayali, bir adım daha yükselmiş olacak. Bu sebeple LOFTID ne zaman fırlatılacak, LOFTID ne işe yarar soruları yanıt arıyor. Dünyadan Mars'a dönüş ve daha sonra dünyaya geri dönüş fikri üzerinden ilerleyen LOFTID, yakında fırlatılacak. Peki, LOFTID nedir, ne işe yarar? LOFTID ne zaman fırlatılacak, saat kaçta?