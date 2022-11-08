LOFTID nedir, ne işe yarar? Mars’a seyahat için ilk adım olan NASA LOFTID ne zaman fırlatılacak?

LOFTID perşembe günü Kaliforniya'da uzaya fırlatılacak ve görev başarılı olduğu takdirde insanlığın Mars'a gitme hayali, bir adım daha yükselmiş olacak. Bu sebeple LOFTID ne zaman fırlatılacak, LOFTID ne işe yarar soruları yanıt arıyor. Dünyadan Mars'a dönüş ve daha sonra dünyaya geri dönüş fikri üzerinden ilerleyen LOFTID, yakında fırlatılacak. Peki, LOFTID nedir, ne işe yarar? LOFTID ne zaman fırlatılacak, saat kaçta?
LOFTID NEDİR?
İnsanların Mars'a yolculuk yapmasını mümkün kılmak için NASA tarafından dünya yörüngesine fırlatılacak ısı kalkına verilen addır.
LOFTID NE İŞE YARAR?
LOFTID, 10 Kasım Çarşamba günü Kaliforniya'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden United Launch Alliance Atlas V roketiyle, JPSS-2 kutupsal yörüngeli hava durumu uydusuyla birlikte fırlatılacak. JPSS-2 yörüngeye ulaşınca ısı kalkanı şiş yavaşlama ile dünya yörüngesinden yeniden giriş yörüngesine yerleştirilecek. Test başarılı olduğu takdirde NASA, Mars'a 10 yıl içerisinde insan göndermeyi umuyor.
NASA, LOFTID ile ısı kalkanının gelecekteki bir Mars uzay aracını yavaşlatmak için dev bir fren gibi hareket edebileceğini öngörüyor.