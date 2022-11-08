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Giriş Tarihi: 8.11.2022 15:09

LOFTID nedir, ne işe yarar? Mars’a seyahat için ilk adım olan NASA LOFTID ne zaman fırlatılacak?

Mars’a güvenli bir iniş için NASA, LOFTID adlı aracı yörüngeye gönderecek. Daireye benzeyen devasa şişirebilir ısı kalkanı eğer başarılı bir şekilde planı yerine getirirse, Mars’a gitmek insanlık için hayal olmayacak. Low-Earth Orbit Flight Test of an Inflatable Decelerator (LOFTID), yarının en büyük konularından olacak. Bu sebeple LOFTID nedir, LOFTID ne zaman fırlatılacak gibi sorular yanıt arıyor. Bir nevi fırlatmayla birlikte İnsanlık için gidiş dönüş testi olacak. Peki, LOFTID ne işe yarar? LOFTID nedir? İşte detaylar…

LOFTID nedir, ne işe yarar? Mars’a seyahat için ilk adım olan NASA LOFTID ne zaman fırlatılacak?

LOFTID perşembe günü Kaliforniya'da uzaya fırlatılacak ve görev başarılı olduğu takdirde insanlığın Mars'a gitme hayali, bir adım daha yükselmiş olacak. Bu sebeple LOFTID ne zaman fırlatılacak, LOFTID ne işe yarar soruları yanıt arıyor. Dünyadan Mars'a dönüş ve daha sonra dünyaya geri dönüş fikri üzerinden ilerleyen LOFTID, yakında fırlatılacak. Peki, LOFTID nedir, ne işe yarar? LOFTID ne zaman fırlatılacak, saat kaçta?

LOFTID NEDİR?

İnsanların Mars'a yolculuk yapmasını mümkün kılmak için NASA tarafından dünya yörüngesine fırlatılacak ısı kalkına verilen addır.

LOFTID NE İŞE YARAR?

LOFTID, 10 Kasım Çarşamba günü Kaliforniya'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden United Launch Alliance Atlas V roketiyle, JPSS-2 kutupsal yörüngeli hava durumu uydusuyla birlikte fırlatılacak. JPSS-2 yörüngeye ulaşınca ısı kalkanı şiş yavaşlama ile dünya yörüngesinden yeniden giriş yörüngesine yerleştirilecek. Test başarılı olduğu takdirde NASA, Mars'a 10 yıl içerisinde insan göndermeyi umuyor.

NASA, LOFTID ile ısı kalkanının gelecekteki bir Mars uzay aracını yavaşlatmak için dev bir fren gibi hareket edebileceğini öngörüyor.

LOFTID SAAT KAÇTA FIRLATILACAK?

LOFTID 10 Kasım 12.45'te ABD'nin Kaliforniya eyaletinde fırlatılacak.

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LOFTID nedir, ne işe yarar? Mars’a seyahat için ilk adım olan NASA LOFTID ne zaman fırlatılacak?
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