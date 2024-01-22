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Giriş Tarihi: 23.1.2024

Lohusa eşini öldürdü

Nezir GÜNEŞ Nezir GÜNEŞ
Lohusa eşini öldürdü
Mardin'in Artuklu ilçesinin kırsal Dara Mahallesi'nde oturan Şiyar Ecevit, 3 gün önce doğum yapan ve taburcu olan 26 yaşındaki eşi Vatfa Ecevit'i 20 bıçak darbesiyle öldürürken, annesi Behiye Ecevit'i (26) de yaraladı. Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen 28 yaşındaki Şiyar Ecevit, ardından yakınlarına haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Şiyar Ecevit dün adliyeye sevk edildi. Ecevit, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Lohusa eşini öldürdü
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