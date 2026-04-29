Lojmanda acı son: Profesör ölü bulundu

Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Durmuş Ekiz (56), kampüs içerisindeki lojmanında hayatını kaybetmiş halde bulundu. Bir süredir kendisinden haber alınamayan Ordu nüfusuna kayıtlı ve bekar olduğu öğrenilen Ekiz'in, yalnız yaşadığı belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, Prof. Dr. Durmuş Ekiz'den bir süredir haber alamayan akademisyen arkadaşları, dün kampüs içerisinde kaldığı lojmanına gitti. Kapıyı açarak içeri giren meslektaşları, Ekiz'i hareketsiz halde buldu. Lisansüstü çalışmalarını İngiltere'de tamamladığı belirtilen ve bekâr olduğu öğrenilen Ekiz'in yaklaşık 2 gündür evde bulunduğu ifade edildi. Sağlık sorunları nedeniyle ayağından başlayan enfeksiyonun ilerleyerek tüm vücudunu etkilediği ve kalbinin durması sonucu hayatını kaybettiğinin değerlendirildiği öğrenildi.

TRABZON'DAKİ TÖRENİN ARDINDAN MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Prof. Dr. Ekiz için Merkez Fatih Kampüsü içerisindeki Fatih Sultan Mehmet Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene üniversite yönetimi, akademisyenler ve personel katıldı. Rektör yardımcıları Prof. Dr. Atilla Çimer ve Prof. Dr. Hüseyin Serencam ile Fatih Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Demircioğlu yaptıkları konuşmalarda, Ekiz'in eğitim bilimlerine kazandırdığı bilimsel çalışmalara ve akademik idealizmine vurgu yaptı. Cami imamı İslâm Aydın tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Prof. Dr. Durmuş Ekiz'in naaşı memleketi Ordu'nun Ünye ilçesine uğurlandı.