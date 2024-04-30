Lokman Suresi 6. Ayet Okunuşu - Lokman Suresi’nin 6. Ayeti Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı ve Meali

Bazı rivayetlere göre Lokman Sûresi'ni okuyanın, koruyucu melekleri ona dua eder, şeytanlar ondan uzaklaşır, rızkı artar, evinde bolluk ve bereket olur. Temel ahlak ilkelerinden bahsedilen Lokman Sûresi'nin okunması, bireyin akıl, bilgelik ve hikmet yönünden gelişmesine de katkıda bulunur. Lokman Suresi 6. ayet Türkçe okunuşu, anlamı, tefsiri ve meali, Allah'ın (c.c.) yolundan sapanlar hakkında düşünmeye iter.

Lokman Suresi 6. Ayet Okunuşu

Lokman Sûresi'nde, sabretmek, şükretmek ve tevekkül etmek ile ilgili birçok nasihat bulunur. Sûre adını, Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçmeyen peygamberlerden biri olan Hz. Lokmân'da (asm) alır. Hz. Lokmân (asm), hikmet dolu öğütleri ile tanınan bilge bir peygamber ve bazı alimlere göre ise Allah'ın (c.c.) salih kuludur. İslam dininde saygı ve hayranlık duyulan bir insan olduğu için sûrede onun ahlaki öğütlerine sıkça yer verilir. Ayrıca anne-babanın öneminin ve onlara karşı sorumlulukların yerine getirilmesi gerektiğinin altı çizilir. Kur'an-ı Kerim'in 31. sûresidir ve toplamda 34 âyetten oluşur. Mekke döneminde indirildiği düşünülen Lokman Sûresi'nin 6. âyetin Türkçe okunuşu ise şu şekildedir:

6. Ayet Okunuşu: Ve minen nâsi men yeşterî lehvel hadîsi li yudılle an sebîlillâhi bi gayri ilmin ve yettehızehâ huzuvâ(huzuven), ulâike lehum azâbun muhîn(muhînun).

Lokman Suresi 6. Ayet Arapça Yazılışı

Lokman Suresi 6. Ayet Anlamı ve Meali

Kur'an-ı Kerim'i Arapça okumanın çok daha sevap olduğu bilinir. Çünkü, Kur'an'ın asıl dili Arapçadır ve bundan dolayı okumak için öğrenmekte fayda vardır. Arapça bilmeyenlerin ise Türkçe mealini okuması gerekir. Öte yandan, Kur'an'ı gerçekten anlamak için de nelerden bahsettiğini bilmek gerekir. Lokman Sûresi 6-7 âyetlerin meali ise şöyledir:

6.Ayet Meali: "İnsanlardan öylesi vardır ki, bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve o yolu eğlenceye almak için, eğlencelik asılsız ve faydasız sözleri satın alır. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır."