LoL Karakterleri - En Güçlü Erkek ve Kadın LoL Karakterleri, İsimleri, Hikayeleri ve Özellikleri

LoL karakterleri içerisinde adaleti ya da bu tür olguları temsil eden karakterler mevcuttur. Herkes kendine yakın hissettiği lol kadın karakterler ya da lol erkek karakterleri seçme özgürlüğüne sahiptir. Seçim yapmadan önce hikayeleri ve güçleri neler bunlara bakarız ki fikir sahibi olabilelim. Aslında her şey lol karakterleri ismi kategorisinin belirtilmesi ile anlaşılır olacaktır. İsimlerden bile ne gibi özelliklerin var olduğu anlaşılmaktadır. LoL kaç tane karakter var ise bu konuda olması gereken bir sorudur.

LoL Karakterleri

Günümüz yaşamına baktığımızda dijital ve beraberindeki her şeyin hayata nüfus ettiğini görürüz. Bu durum oyun alanına da yansıyarak, dijital platformda oyun oynamamızı sağlayacak özellikler kazandırmıştır. Birçok oyunu dijital ortamda oynama fırsatımız olmaya başlamıştır. Hatta klasik olarak adlandırabileceğimiz oyunların dijital hali yaşamın dijitalleşmesi ile ortaya çıkmıştır. Yaşanan bu duruma verilebilecek en güzel oyun örneği LoL olacaktır. Genelde herkes bu oyunu LoL olarak bilir. Fakat bu oyunun asıl adı League of Legends şeklindedir.

LoL Karakter İsimleri

LoL oyunu takım oyunu sevenler için oldukça keyifli bir oyun olacaktır. Takım oyunu, savaş gibi kategorileri barındıran bu oyunun karakterleri vardır. Her bir karakterin isimleri, hikayeleri ve güçleri farklıdır. İstediğiniz karakteri oyun içerisinde seçme özgürlüğüne sahipsiniz. Bu sayede istediğiniz karakter ile oyunu oynayabilirsiniz. Karakterleri seçmeden önce bu karakterleri tanıyalım. LoL karakter isimlerinden bazıları şu şekildedir:

Pantheon: Eğilmez Mızrak

Kayle: Adalet Kılıcı

Kindred: Ebedi Avcılar

Aatrox: Darkin Kılıcı

Leona: Seher Işığı

Katarina: Sinsi Bıçak

Zoe: Alacakaranlığın Görünüşü

LoL Karakterlerinin Güçleri

Her bir LoL karakterinin güçleri birbirinden farklıdır. Aynı zamanda güçleri farklı olduğu gibi her birinin hikayeleri de farklıdır. LoL karakterlerinden bazıları seçilerek güçlerinden bahsedilecektir.

1. Zoe Karakteri: Zoe karakteri diğer karakterlerden görünüş bakımından farklıdır. Daha çok sevimli sanki anime oyuncusu gibidir. Küçük sevimli olmasına rağmen bu karakterin yaşı 1000'den daha fazladır. Zoe karakterinin gücü zamanda yolculuk yapma, farklı boyutlara gidip gelebilme ve yerçekimi yasasına karşı koyabilmedir.

2. Katarina: Katarina LoL karakterleri içerisinde kadın olan karakterlerden biridir. Katarina'nın en belirgin ve bilinen gücü harekettir. Hareket kabiliyeti sayesinde başarılı oyun oynamanızı sağlayacaktır.

3. Leona: Leona da Katarina gibi kadın karakterdir. Leona'nın gücü oyun için çok kıymetlidir. Çünkü savaş anında neredeyse tüm ipler bu karakterin elindedir.

4. Pantheon: Pantheon oyun içerisindeki erkek karakterlerdendir. Pantheon'un var olan güçlerinden biri bedeninin birçok olumsuz etkiye karşı dayanıklı olabilmesidir. Bunun dışında zaman ve uzayı bükebilme gücü de vardır.

En Güçlü Erkek LoL Karakterleri

LoL oyunundaki tüm karakterlerin güçlü olduğu söylenebilir. Her birinin kendine özgü özellikleri vardır. Bu sayede her bir karakter kendi alanında en güçlüsü olma özelliğine sahiptir. Yine de en güçlü erkek LoL karakterleri için birkaç isim söylenebilir. Bu isimler şu şekildedir:

Galio: Dev Heykel

Mordekaiser: Demir Hayaket

Thresh: Zincirli Gardiyan

En Güçlü Kadın LoL Karakterleri

Erkek karakter olduğu kadar LoL oyununda birçok kadın karakter de bulunmaktadır. Kadın karakterlerin sayısı erkek karakterlere nazaran biraz daha azdır. Fakat güçleri de bir o kadar farklıdır. En güçlü kadın LoL karakterlerden bazıları şu şekildedir: