Londra Onur’u arıyor... 32 yaşındaki Onur’dan 2 aydır haber alınamıyor: İş yerinde sorun yaşadığı...

İstanbul'da yaşayan Onur Kahraman, 17 yaşındayken Almanya'ya amcasının yanına çalışmaya gitti. Yaklaşık 5 yıl önce ise İngiltere'nin Londra kentine geçerek bir restoranda çalışmaya başladı. Yıllarca aynı iş yerinde çalışan 32 yaşındaki Kahraman, yaşadığı rahatsız edici bir olayın ardından işten ayrıldı. Ailesiyle yaptığı görüşmelerde işten ayrıldığını, yaşadığı olayla ilgili dava açtığını ve tazminat alacağını söyledi. Ailesiyle birkaç günde bir düzenli olarak konuşan Kahraman, 23 Aralık günü ablasını aradı. Telefona yetişemeyen abla, geri aradığında Onur Kahraman'a ulaşamadı. Kısa bir süre sonra telefon tamamen kapandı. Ailenin Onur'la son teması bu şekilde oldu. Yaklaşık 2 aydır Onur Kahraman'dan haber alamadıklarını söyleyen aile, hayatından endişe ettiklerini belirterek yetkililerden yardım istedi.

SON ETKİLEŞİM 23 ARALIK

Onur Kahraman'ın kardeşi Sıla Kahraman yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Abim en son 23 Aralık günü büyük ablamı aramış. Ablam telefona yetişememiş, geri aramış ama abim açmamış. Daha sonra diğer ablamı aramış. Biz geri aradık, mesaj attık ama ulaşamadık. Kısa bir süre sonra telefonu tamamen kapandı. O günden bu yana kendisinden haber alamıyoruz. Başkonsolosluğa ve Londra Emniyetine başvuruda bulunduk ama şu ana kadar kimse bize dönüş yapmadı."

"BULDUK DİYEN KADIN ARAMALARIMZA GERİ DÖNMEDİ"

Sıla Kahraman, kendilerini arayan bir kadından da söz ederek şunları söyledi: "Geçtiğimiz günlerde Ayşe isimli bir kadın aradı. Abim için 'Oğlumla arkadaşlar, telefonları kırılmış, o yüzden sizi arayamamış' dedi. Ancak bu görüşme yaklaşık 2 hafta önceydi. O günden sonra kadına tekrar ulaşamadık. Aramalarımıza ve mesajlarımıza da dönüş olmadı."

"TAZMİNAT SEBEBİYLE ABİMİN BAŞINA BİR ŞEY GELMİŞ OLABİLİR"

Aile, Onur Kahraman'ın eski iş yeriyle yaşadığı sorunun kaybolmasında etkili olabileceğinden şüpheleniyor. Sıla Kahraman, bu durumu şöyle anlattı, "Abim çalıştığı restoranda ciddi bir sorun yaşamış. Kamera kayıtlarını alarak şikayetçi olmuş ve dava açılmış. Bir avukatın davayla ilgilendiğini söylemişti. Ablamıza, başına bir olay geldiğini, bu nedenle işten ayrıldığını ve yüklü miktarda tazminat alacağını anlatmıştı. Bu tazminat meselesi nedeniyle abimin başına bir şey gelmiş olmasından korkuyoruz. Avukata da ulaşamıyoruz, bize herhangi bir dönüş yapılmadı."