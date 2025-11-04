Londra’da Türk futbol turnuvası

Etkinliğe, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, A Milli Takım eski kaptanı kaleci Rüştü Reçber ile UID Birleşik Krallık Başkanı Halil Erdoğan katıldı.

Açılış töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sporun toplumları birleştiren güçlü bir araç olduğunu vurgulayarak, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmada sporun oynadığı önemli role değindi.

Bakan Bak, sporun gençlere özgüven, disiplin ve dayanışma kazandırdığını ifade etti. Ayrıca, Birleşik Krallık'taki Türk gençlerinin spora olan ilgisinden ve bu tür organizasyonlarla güçlenen birlik ruhundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Programda konuşan UID Birleşik Krallık Başkanı Halil Erdoğan ise, sporun gençleri bir araya getiren, dostluğu ve kardeşliği pekiştiren yönüne dikkat çekti. Etkinlik sonunda saha açılışı ve kupa takdimi, Osman Aşkın Bak, Osman Koray Ertaş, Rüştü Reçber ve Halil Erdoğan tarafından birlikte yapıldı.