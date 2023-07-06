Looney Tunes Karakterleri - En Sevilen Looney Tunes Karakterlerinin İsimleri ve Özellikleri

Looney Tunes karakterleri, 1930'lu yıllarda insanların hayatına girmiş ve dünyadaki birçok çocuğun eğlenceli vakit geçirmesini sağlamıştır. Zamandan ve mekandan bağımsız olarak kurgusal bir evrende geçen çizgi dizi Looney Tunes kahramanları isimleri ve özellikleri, neredeyse akılda tutulamayacak kadar çoktur. Warner Bros karakterleri, insansı hayvanlardan ve tuhaf özelliklere sahip insanlardan oluşur. İşte bu karakterler hakkındaki ayrıntılar…

Looney Tunes Karakterleri Kimdir?

ABD merkezli bir film yapım şirketi olan Warner Bros'un yaratıcısı olduğu Looney Tunes, yayın hayatına 1930'lu yıllarda başlamıştır. Her birinde ayrı karakterlerin bulunduğu kısa çizgi filmleri, bir süre sonra tüm dünyaya yayılmış ve büyük bir başarıya ulaşmıştır. En sevilen kurgusal karakterleri arasında ise şunlar yer alır:

Daffy Duck: Sinirli bir siyah erkek ördek olan Daffy, aynı zamanda oldukça hırslı, güvenilmez, kurnaz ve narsist bir karakterdir. Her ne kadar Bugs Bunny'nin arkadaşı gibi görünse de aslında onu çok kıskanır. Looney Tunes'un en ön plandaki yıldızı olmak için Bugs'ı ortadan kaldırmak ister. Lakabı ise Arsız Daffy'dir.

Bugs Bunny: Hafızalara "Nasıl gidiyor canım?" cümlesi ile kazınan bu erkek tavşan, Looney Tunes'un en ünlü ve en sevilen karakteridir. Kıvrak zekası sayesinde kendisini avlamaya çalışan avcıları alt eder. Bunlardan biri de Elmer Fudd'dır. Looney Tunes'daki en kıskanılan ve en fazla düşmana sahip olan karakterdir.

Sylvester: Siyah ve beyaz tüylere sahip erkek bir kedi olan bu karakter, bir kuş olan Tweety'nin baş düşmanıdır. Aynı evde yaşayan bu ikili birbirinden nefret eder. Ancak Tweety, Sylvester'ın kurduğu tuzakları pek ciddiye almayan bir tavra sahiptir. Büyükanne ise bu ikisinin arasında güvenli bölge görevi görür.

Tweety: Bir kanarya olan bu karakterin cinsiyeti, sanılanın aksine erkektir. Sapsarı tüyleri ve mavi gözleri ile dikkat çeken sevimli bir kuştur. Düşmanı kedi Sylvester ile aynı evde yaşar. Kafesin içinde yaşasa da ev genel olarak onun için pek güvenli değildir. Sylvester sürekli onu avlamanın yollarını arar, ancak Büyükanne aradaki en büyük engeldir. Çünkü o, Tweety'nin tarafındadır ve Sylvester'ın hain tuzaklarına karşı onu korur.

Tazmanya Canavarı: Taz olarak da bilinir ve Looney Tunes'un en vahşi karakteridir. Son derece hızlı koştuğu için bir hortum çıkarır ve etrafı darmaduman eder. Biraz yabani olduğu için pek sevecen değildir ve uzlaşması zor biridir. Oldukça da iştahlıdır ve önüne gelen her şeyi siler süpürür.

Büyükanne: Yaşlı bir kadın olduğu için oldukça sakin bir hayata sahiptir. Evinde beslediği Sylvester isimli bir kedisi ve Tweety adında bir kuşu vardır. Aralarındaki çatışmaya çok karışmasa da günün sonunda hep Tweety'i Sylvester'ın elinden kurtarır.

Elmer Fudd: Ömrü ormanlarda tavşan avlamakla geçen bir avcıdır. Ancak Bugs Bunny gibi çetin ceviz bir av, onun başına istemediği birtakım olayların gelmesine neden olur. Silahlı olmasına rağmen Bugs'ı her zaman elinden kaçırır.

Domuz Porky: Looney Tunes'un hali vakti yerinde bir karakteridir ve takım elbise giyer.

Pepé Le Pew: Aşka aşık bir kokarcadır ve sürekli çapkınlık peşinde koşar. "Stinky" (kokmuş) olarak da bilinir. Parisli olduğu için çok romantik bir kişiliğe sahiptir. Ancak kötü kokusu, aşk ilişkilerinde başarısız olmasına neden olur. Kokusundan rahatsız olan dişi hayvanlar ondan sürekli kaçar, o ise ısrarla peşlerine düşer.

Wile E. Coyote: Bu çakal, Looney Tunes'un en hain karakterlerinden biridir. Yetişilemeyecek kadar hızlı koşan Road Runner'ı öldürmek için birçok yol dener, ancak çabaları hep hüsranla sonuçlanır. Hiç bıkmadan Road Runner'ın geçtiği yollara ACME dinamitleri yerleştirir ama sürekli kendi elinde patlar.

Road Runner: Coyote'nin yemek istediği bir kuştur. Hızı sayesinde her zaman tuzaklardan kurtulan Road Runner, Coyote'i zor duruma düşürmekten de keyif alır.

Hızlı Gonzales: Hızı ile ünlü bir erkek fare olan Gonzales, Meksikalıdır ve gitar çalmaktan çok hoşlanır.

Yosemite Sam: Azılı bir haydut, korsan ve kovboydur. Silah kullanmaktan ve rastgele ateş açmaktan çok hoşlanır. Bugs Bunny'i hiç sevmez ve genel olarak hiçbir karakter ile arası iyi değildir. Çünkü çok öfkeli, kindar ve gözü dönmüş biridir.