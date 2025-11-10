Lösemili Yaman’a umut Almanya’dan geldi

Henüz 10 yaşındaki Yaman Akın, lösemiyle verdiği zorlu mücadelede pes etmedi. İzmir'de yaşayan Yaman'a 5 ay önce B hücreli akut lenfoblastik lösemi (B-ALL) tanısı konuldu. Bir ilaç firmasında bölge müdürü olarak çalışan Özge Akın (37) ve futbol hakemi Kürşathan Akın'ın (39) tek evladı olan Yaman, evde bayılınca Ege Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan tetkiklerin ardından acı gerçek ortaya çıktı: Yaman lösemiydi. Tedavisine Ankara'daki bir hastanede devam edilen Yaman'a kemoterapi uygulanmaya başlandı. Ancak küçük beden, tedaviye beklenen yanıtı vermedi. Bunun üzerine doktorlar, Yaman'ın yaşama tutunması için kemik iliği nakli yapılmasına karar verdi. Ailesi, uygun donör bulabilmek için sosyal medyada kampanya başlattı. Yaman'ın gülümseyen yüzünü gören binlerce kişi, videoları paylaşarak destek verdi ancak tüm çağrılara rağmen Türkiye'de uygun donör bulunamadı.Yaman'ın doğum günü olan 13 Ağustos'ta aileye kötü haber ulaştı; yurt içindeki taramalardan sonuç alınamamıştı. Yaman'ın ailesi, hayal kırıklığına uğramalarına rağmen çare aramaktan vazgeçmedi. Dünya Kemik İliği Donörleri Birliği aracılığıyla yurt dışı taraması başlatıldı ve güzel haber 1 Eylül'de geldi: Almanya vatandaşı bir donörün iliği, Yaman'la tam uyum sağladı. Haberi gözyaşlarıyla karşılayan anne Akın, "Yeniden doğmuş gibi olduk. Keşke Türkiye'den biri olsaydı ama önemli olan bir çocuğun yaşaması. Hâlâ iyi insanlar var" dedi.Nakil için hazırlanırken doktor ve hemşirelerle ikinci bir aile kuran Yaman, vücudundaki lösemi hücrelerinin tamamen temizlenmesini bekleniyor. Doktorlar, naklin aralık veya ocak ayında yapılabileceğini belirtiyor. Yaman'ın annesi ise insanlara şu sözlerle sesleniyor: "Donör olun, bir çocuğa umut olun. Umut varsa, iyileşmek de var."