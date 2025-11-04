Haberler Yaşam Haberleri Louvre Müzesi’ndeki 102 milyon dolarlık soygunda flaş skandal: Meğer bu kadar basitmiş!
Giriş Tarihi: 4.11.2025 16:48 Son Güncelleme: 4.11.2025 17:02

Fransa’da Paris Savcılığı, Louvre Müzesi’ndeki soygunun, ‘küçük çaplı hırsızlar’ tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi. Kamera sistemlerinin şifresinin öğrenilmesi üzerine, ‘Bu kadar basit olmamalıydı’ düşüncesi akla geldi.

AJANSLAR Yaşam
Louvre Müzesi’ndeki 102 milyon dolarlık soygunda flaş skandal: Meğer bu kadar basitmiş!

Fransa'nın başkenti Paris'teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de tarihi eser değerindeki takıların çalındığı soygun, dünyada büyük yankı uyandırmıştı.

'ŞÜPHELİLER AÇIKÇA YEREL KİŞİLER'

Fransa'da Paris Savcılığı, Louvre Müzesi'nden 102 milyon dolar değerinde tarihi mücevherlerin çalındığı soygunu, profesyonellerin değil, 'yoksul mahallelerden gelen ortalama suçluların' yaptığını duyurdu. Paris Savcısı Laure Beccuau, Fransa basınına yaptığı açıklamada, "Bu, organize suçun üst kademeleriyle ilişkilendirdiğimiz bir suç tipi değil. Şüpheliler açıkça yerel kişiler; hepsi Paris'in kuzeyindeki düşük gelirli Seine-Saint-Denis bölgesinde yaşıyor" dedi.

BU KADAR BASİT OLMASI DOĞRU MU?

Dünya'da yankı uyandıran Louvre Müzesi soygununda şoke eden yeni bir detay gün yüzüne çıktı. Müzenin güvenlik kameralarına erişim sağlayan şifrenin 'Louvre' olduğu tespit edildi. Büyük ses getiren 'şifre skandalı' akıllarda soru işareti bıraktı.

