Lübnan medyası tarih verdi: İsrail müzakereleri ABD’de gerçekleştirilecek!

Lübnanlı kaynaklar ayrıca, Büyükelçi Moawad'ın ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun ekibiyle sürekli koordinasyon halinde olduğunu ve yaklaşan tur için hazırlık amacıyla dün ve Pazartesi günü toplantılar gerçekleştirdiğini belirtti. Bu görüşmeler sırasında Lübnan tarafının İsrail'in ateşkes ihlallerine ilişkin bir dosya sunduğu ve müzakerelerde ilerleme sağlanabilmesi için ön şart olarak çatışmaların kalıcı şekilde durdurulmasının gerektiğini vurguladığı kaydedildi. Taraflar ABD'nin arabuluculuğu ile Nisan ayında iki kez bir araya gelmiş ve bölgede kalıcı ateşkesin sağlanmasına yönelik temaslarda bulunmuştu. İsrail ile Lübnan arasında 17 Nisan tarihinde 10 günlük ateşkes ilan edilmiş ve ilerleyen günlerde son tarih 17 Mayıs'a kadar uzatılmıştı. Ancak İsrail ordusu, yoğun topçu ve hava saldırıları ile ateşkesi sıklıkla ihlal etmeye devam ediyor.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör