Lübnan Yemekleri İsimleri - Geleneksel ve Meşhur Lübnan Mutfağı Yemekleri Nelerdir?

Lübnan Akdeniz ikliminin yaşandığı bir bölgededir ve bu durum yemek kültürünü yakından ilgilendirmektedir. Tarihsel olarak Osmanlı ve Fransız mutfağından da etkilenmiştir. Türk yemek kültürü ile ortak paylaşılan bir de yoğurt vardır. Dolayısıyla geleneksel ve meşhur Lübnan mutfağı dünden bugüne diğer mutfaklarla etkileşim içerisindedir. Tüm bu hususlar Lübnan yemekleri isimleri, geleneksel ve meşhur Lübnan mutfağı yemekleri nelerdir kısmında detaylı anlatılacaktır.

Lübnan Yemekleri İsimleri

Lübnan Akdeniz'e kıyısı olan bir ülkedir. Akdeniz ikliminde yetişen birçok meyve ve sebze Lübnan'da yetişebilmektedir. Zeytin, turunçgiller bu bölgede en çok yetişen ürünlerdir. Böylece Lübnan yemeklerinde genellikle zeytinyağı kullanılmaktadır. Lübnan yemeklerinde en çok öne çıkan şey mezelerdir. Mezeler Lübnan'da çok tüketilmektedir ve çeşitli mezeler üretilmektedir. Hatta Lübnan'da mezeler ana yemek olarak görülmektedir.

Lübnan mutfağında yer alan bazı yemeklerin isimleri şu şekildedir: Nohut ezmesinden yapılan falafel, yine nohuttan yapılan humus, patlıcan ezmesi, yoğurt ve sarımsağın bir araya geldiği baba ghanoug, kısıra aşırı benzeyen tabbouleh, böreği andıran fatayer.

Geleneksel Lübnan Mutfağı Yemekleri Nelerdir?

Geleneksel Lübnan mutfağı diğer mutfaklar ile etkileşimde olan bir mutfaktır. Konu ile alakalı kaynaklarda Lübnan mutfağı için Fransız ve Osmanlı mutfaklarından izler taşıdığı yazmaktadır. Osmanlı mutfağından taşıdığı iz bulgurdan ve acıdan gelmektedir. Aynı şekilde Türk yemek kültüründe olduğu gibi Lübnan yemek kültüründe de yoğurt çok fazla tüketilmektedir. Bunun dışında Türk yemek kültüründe olduğu gibi yemeklerde zeytinyağı kullanımı da çok fazladır.

Geleneksel Lübnan mutfağının bazı yemekleri şu şekildedir: Süzme yoğurt içerisine nane, salatalık, zeytin, domates koyulan lebneh, ekşili bir salata olan fattoush, içli köfteyi andıran kibbeh, lavaş olan khoobz arabi.

Meşhur Lübnan Mutfağı Yemekleri Nelerdir?

Lübnan yemek kültürü ile Türk yemek kültürü birbirine benzemektedir. Bu durum yemeklerin çeşitlerinden, kullanılan ürünlerinden de anlaşılmaktadır. Örneğin Türk yemek kültürünün vazgeçilmezi olan kebap Lübnan mutfağında da vardır. Dönerin biraz daha farklı çeşidi de yine Lübnan mutfağında tüketilmektedir.

Meşhur olan Lübnan yemeklerinden bazıları şu şekildedir: Pide gibi olan ama boyutu küçük olan manakish, Türk yemek kültüründe de olan künefe ve kadın budu, yine aynı şekilde bizlerde olan sütlaç, köfte olarak nitelendirilen kafta.

Meşhur Lübnan Mutfağı Tatlıları

Lübnan mutfağı sadece yemekleri ile meşhur değildir. Çok sayıda tatlısı vardır. Tatlılardan bazıları Türk yemek kültüründe var olan tatlılardır fakat kendilerine özgü yapmış oldukları da vardır. Meşhur Lübnan tatlıları kategorisinde sfouf, halawet el jeben, osmalieh gibi tatlılar vardır.