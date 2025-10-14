Lüks AVM’de yurtdışı tatil tuzağı

Eczacı Ali D. ve eşi Vildan D., 2023 Nisan ayında İstanbul Üsküdar'daki lüks bir alışveriş merkezinde gezerken "Dussa Turizm" adlı ofise girerek Paris- Benelux turu satın aldı.

Ofiste görevli Nermin Ş., çifte bir haftalık Paris turunu tanıttı. Tur için 2 bin 800 euro (yaklaşık 130 bin TL) nakit ödeme, çalışan Rukiye B.'ye yapıldı. Karşılığında şirket kaşesi bulunan, antetli kağıda yazılmış bir makbuz verildi. Tur tarihi yaklaştığında Ali D., başka bir arkadaşına Prag turu almak için aynı ofise gitti. Bu sırada, kendisinin satın aldığı Paris turuna dair hiçbir rezervasyon kaydı olmadığını fark etti. Özel tur şirketiyle görüştüğünde de adlarına yapılmış herhangi bir işlem bulunmadığı ortaya çıktı.

10 YIL HAPIS TALEBİ

Ali D. ve eşi savcılığa başvurarak şikâyetçi oldu. Ofisin sahibi Duygu Y., suçu çalışanı Rukiye B.'ye atarak, parayı izinsiz aldığını ve sahte makbuz düzenlediğini öne sürdü. Ancak Duygu Y. hakkında benzer yöntemlerle açılmış birçok dolandırıcılık dosyası bulundu. Özel tur şirketi, Ali D.'nin mağduriyetini gidermek için Paris turunu düzenledi. Dussa Turizm'e el konularak ofis kapatıldı. Savcılık, Duygu Y. için 10 yıla kadar hapis cezası talep etti.