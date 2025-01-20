Lüks cip önce çiçek saksısına sonra demir korkuluklara çarptı: Araçtaki 3 çocuk büyük korku yaşadı

Olay, Beşiktaş Yıldız Mahallesi'ndeki dün saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Cip, sürücüsünün dik bir yokuştan hızla indiği sırada freninin tutmaması sonucu kontrolden çıktı. Araç, apartmanın bodrum katındaki evin önünde bulunan taş saksıya ardından demir korkuluklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle saksı kırılırken, evin camına toprak doldu. Kazada, kadın sürücü gördüğü manzara karşısında şoka girerek baygınlık geçirdi. Sürücünün boynunun incindiği, araçtaki 3 çocuğun da büyük korku yaşayarak ağladıkları öğrenildi. Çevredeki vatandaşlar, şoka giren sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sokakta kazanın meydana geldiği sırada kimsenin olmaması ise muhtemel bir facianın önüne geçti. Beşiktaş Belediyesi ekipleri hasar alan demir korkulukları yeniledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

2024 YILINDA DA AYNI NOKTADA 3 KEZ KAZA OLDU

Geçen yıl aynı bölgede 3 kazanın daha meydana gelmesi ve 1 kişinin yaralanması üzerine demir korkuluklar yapılmıştı. Kazanın meydana geldiği apartmanın yöneticisi Coşkun Ökol ise,geçen yıl 3 kez aynı noktada kaza meydana geldiğini bu kazanın dördüncü olduğunu belirterek kimsenin ölmeden bir önlem alınması gerektiğini söyledi.