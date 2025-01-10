Lüks gezi teknesi yanarak kullanılamaz hale geldi

Alanya Balıkçı Barınağı'nda saat 02.30 sıralarında lüks gezi teknesinde yangın çıktı. Yangına ilk önce o bölgede devriye atan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli çarşı ve mahalle bekçileri müdahale etti. Büyüyen yangına daha sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri ile Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında tekne kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.