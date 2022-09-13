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Giriş Tarihi: 14.9.2022

Lüks otelde kahvaltı böbreğinden etti

İstanbul’da kaldığı lüks otelde verilen kahvaltıdan zehirlenen Hüseyin Yüce’nin böbrekleri iflas etti. Kronik böbrek rahatsızlığı olan ve zehirlenme sonrası böbrek nakli olmak zorunda kalan Yüce, otel hakkında suç duyurusunda bulundu

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Lüks otelde kahvaltı böbreğinden etti
İstanbul'da bir enerji firmasında satın alma ve lojistik yöneticisi olarak görev yapan Hüseyin Yüce'nin konakladığı lüks otelde yediği kahvaltı hayatını altüst etti. Yüce, geçen yıl 31 Ağustos'ta şirkette çalışan 17 personelle birlikte Beşiktaş'taki lüks bir otelde konaklamaya başladı. Sabah saatlerinde otel restoranında kahvaltı eden çalışanlarda, kahvaltıdan birkaç saat sonra mide bulantısı, kusma gibi şikâyetler baş gösterdi. Yüce'nin de aralarında bulunduğu çalışanlar, özel bir hastanenin acil servisine gitti. Yapılan incelemede çalışanların gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edildi.



BÖBREK NAKLİ GEREKTİ
Kronik böbrek yetmezliği hastası olan Hüseyin Yüce, zehirlenme sonrası yüksek ateş ve kan değerlerinde meydana gelen anormallikler nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Yüce'nin böbreklerindeki maluliyet oranındaki hızlı artış nedeniyle böbrek nakli olmasına karar verildi. Yaklaşık 6 ay böbrek nakli bekleyen Yüce, 7 Ocak 2022'de uygun vericinin bulunmasıyla nakil oldu.

ŞİKÂYETÇİ OLDU
Tedavi süreci sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Yüce, otelin bozulmuş gıda servis etmesi nedeniyle zehirlendiğini ve var olan hastalığı nedeniyle böbrek nakli olmak zorunda kaldığını ileri sürerek otel yetkililerden şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine soruşturma başlatıldı.

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Lüks otelde kahvaltı böbreğinden etti
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