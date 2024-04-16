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Giriş Tarihi: 16.4.2024 14:41 Son Güncelleme: 16.4.2024 15:24

Lüks otomobil durağa çarptı: 7 yaralı

Adana’da sürücüsünün kontrolünden çıkan lüks otomobil otobüs durağa çarptı. Kazada 2’si ağır 7 kişi yaralandı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Lüks otomobil durağa çarptı: 7 yaralı

Kaza, Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre; Uğur A. yöntemindeki otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil otobüs durağına çarparak durabildi.

2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza sırasında durakta bulunan Osman K., Metin C., Hüseyin K., Aysel K., Nursever K., Çınar K. ile otomobil sürücüsü Uğur A. yaralandı.

Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken Osman K. ve Metin C.'in hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

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Lüks otomobil durağa çarptı: 7 yaralı
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