Lüks otomobil içinde başından vuruldu

Beylikdüzü
'nde 45 yaşındaki Kemal Kayış, park halindeki otomobilinin içinde başından silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Adnan Kahveci Mahallesi, Kışla Caddesi'nde gerçekleşen olayda arkadaşları, otomobilin içinde Kemal Kayış'ı kanlar içinde hareketsiz görünce hemen durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Kemal Kayış'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri, polis ekipleri tarafından emniyet şeridiyle kapatılarak detaylı inceleme başlatıldı. İlk bulgular, Kayış'ın başından vurulduğunu gösteriyor. Öte yandan, Kayış'ın borçları olduğu bilgisi de kaydedildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Polis, geniş çaplı bir soruşturma başlatırken, Kemal Kayış'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çalışmalarını sürdürürken ekipler, Kemal Kayış'ın ölümünün şüpheli ölüm olarak değerlendirdi.