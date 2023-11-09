Lüks rezidansta esrarengiz ölüm

İstanbul Finans Merkezi'nde bulunan 44 katlı rezidansın 16'ncı katında ikamet eden 31 yaşındaki Rabia Keleş rezidansın önünde ölü bulundu. Olay, Ümraniye Finanskent Mahallesi'nde bulunan 44 katlı bir rezidansta meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde görevliler, rezidansın sosyal tesislerinde bir kadının yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede kadının 44 katlı rezidansın 16'ncı kattaki bir dairede kalan 31 yaşındaki Rabia Keleş olduğu belirlendi. Genç kadının iki yıl önce eşinden ayrıldığı ve iki çocuğunun olduğu belirtildi. Müteahhit Zeki Keleş'in kızı olduğu öğrenilen Rabia Keleş'in daha önce de intihara teşebbüs ettiği iddia edildi. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin de inceleme başlattığı ölüm olayı ile ilgili çalışmaların sürdüğü kaydedildi.