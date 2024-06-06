Lüks rezidanstaki esrarengiz ölüm aydınlandı... Sır ölümde kasıt ve kusur bulunmadı

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 9 Kasım 2023 günü 44 katlı bir rezidansta şüpheli bir ölüm meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde rezidansın sosyal tesislerinde bir kadının yerde hareketsiz şekilde yattığını gören görevliler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırma sonucunda hayatını kaybeden kadının 44 katlı rezidansın 16'ncı katındaki bir dairede kalan 31 yaşındaki Rabia Keleş olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, dairede ve kadının bulunduğu yerde uzun süre inceleme yaptı.

"ATLADI MI, ATILDI MI" SORUSUNUN YANITI ARANDI

İlk verilere göre genç kadının 16'ncı kattan atladığı değerlendirilirken sır ölüme ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Savcılık soruşturma "atladı mı, atıldı mı" sorusuna yanıt aradı. Adli Tıp Kurumu ise Rabia Keleş'in ölüm nedenine ilişkin rapor hazırladı. Raporda ölüm nedeni olarak genel beden travmasına bağlı vücut kırıkları ile birlikte büyük damar ve iç organ yaralanmasına bağlı iç kanama gösterildi.

"ÖLÜMÜNDE BAŞKASININ KAST VE KUSURU YOK"

Savcılık ise soruşturma sonucunda Rabia Keleş'in daha önce de bir kaç kez intihar girişimlerinde bulunduğu, ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde sürekli olarak tedavi gördüğünü tespit etti. Girmiş olduğu ruhsal bunalım neticesinde dairesinin penceresinden aşağıya atlayarak hayatını kaybettiğini belirtti. Keleş'in ölümünde başka bir kimsenin kastının veya kusurunun tespit edilemediğinin anlaşıldığını kaydeden savcılık soruşturmada takipsizlik kararı verdi.